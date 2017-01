Spekgladde wegen door sneeuw en ijzel, ga niet de weg op!

BREDA - De Brabantse wegen zijn zaterdag spekglad door sneeuw en ijzel. Sinds enkele uren valt er sneeuw en is een groot deel van de provincie bedekt met een witte laag van enkele centimeters. De sneeuwbuien gaan de komende uren over in ijzel. De ijzel schuift langzaam van het westen op naar het oosten van het land.

Op verschillende plekken zijn al ongelukken gebeurd. De Verkeersinformatiedienst (VID) meldt ongelukken op de A16 bij Breda en de A58 bij Sint Willebrord. Op de A59 richting Den Bosch ligt bij Made een vrachtwagen op zijn kant.



Bij Oosterhout kwam een auto tegen de vangrail terecht. Ook worden er ongelukken gemeld bij Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode.



Het blijft een groot gedeelte van de dag glad in Brabant. De VID adviseert niet de weg op te gaan. De wegen zijn spekglad.Om de gladheid te bestrijden is Rijkswaterstaat met groot materieel uitgerukt. Sinds vrijdagavond is er al 4,6 miljoen kilo zout gestrooid op de snelwegen. Ondanks dat er ruim wordt gestrooid, is het nog steeds erg glad. Als er weinig verkeer is, zoals op zaterdag, dan wordt het zout niet goed ingereden. Tegen ijzel helpt het zout overigens niet.