Tientallen ongelukken op spekgladde Brabantse wegen, A58 uit voorzorg gesloten

EINDHOVEN - Door de ijzel zijn de Brabantse wegen zaterdagochtend veranderd in ijsbanen. Op de spekgladde wegen gebeurden tientallen ongelukken en aanrijdingen. Hierbij waren veelal vrachtwagens betrokken. De A58 tussen knooppunt De Stok bij Roosendaal en Princeville bij Breda werd vanwege de veiligheid uit voorzorg gesloten.

Op de A59 in de richting van Den Bosch raakte zaterdagochtend vroeg bij Made een vrachtwagen op zijn kant. De truck is nog niet weggesleept. Op de A27 zijn problemen met een geschaarde vrachtwagen. De weg is daardoor afgesloten. Dat geldt ook voor de A16 waar bij knooppunt Zonzeel waar een vrachtwagen en auto tegen elkaar botsten.



Flinke schuivers

Veel weggebruikers die het aandurfden om zaterdagochtend de weg op te gaan, maakten flinke schuivers. In veel gevallen kwamen de automobilisten met hun auto tegen een vangrail aan, in een sloot terecht of reden tegen een boom.



Er kwamen onder meer meldingen van ongelukken in Asten, Sint Willebrord, Oosterhout, Sint-Michielsgestel, Ommel en Sint-Oedenrode.



Ga niet de weg op

Het blijft een groot gedeelte van de dag glad in Brabant. De VID en Rijkswaterstaat adviseren niet de weg op te gaan als het niet per se nodig is. Voor het hele land geldt code oranje.