Etappe 6 van Dakar rally vanwege 'extreme weersomstandigheden' afgelast

ORURO - De zesde etappe in de Dakar Rally is zaterdag afgelast vanwege 'extreme weersomstandigheden'. Volgens organisator ASO zijn de wegen door de extreme regenval onberijdbaar.

Volgens de wedstrijdleiding van de zwaarste rally ter wereld is naast het weer, ook het feit dat er nog veel deelnemers vaststaan op de route van de vorige etappe reden zaterdag niet van start te gaan.



Onmogelijk en onberijdbaar

De ASO laat weten dat 'het onmogelijk is om alle voertuigen en deelnemers terug naar het bivak te krijgen en alles optimaal voor te bereiden op de volgede etappe'.





Omdat de etappe naar La Paz niet doorgaat, blijft Gerard de Rooy leider in het algemeen klassement bij de vrachtwagens. De trucker uit Son won vrijdag de etappe naar Oruro. Zondag is het rustdag in 'le Dakar'.Maandag starten de deelnemers weer. Dan staat de etappe over de schitterende zoutvlaktes van Uyuni op het programma.