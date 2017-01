Politie onderzoekt verband uitgebrande auto Bavel en dood Bredanaar, ‘Het is wel toevallig’

BREDA - De politie onderzoekt of de uitgebrande auto die vrijdagnacht is gevonden aan de Gilzeweg in Bavel iets met de dood van de 60-jarige Bredanaar te maken heeft.

De man werd vrijdagavond in de Lunetstraat in zijn woonplaats doodgeschoten. Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk vindt het nog te voorbarig om te concluderen dat het de vluchtauto van de schutter zou zijn geweest. “Maar het is wel toevallig.” De auto is door de politie weggetakeld voor verder onderzoek.

LEES OOK: Man doodgeschoten in Breda, 'We onderzoeken of er sprake is van liquidatie'



Ook vanuit Belgie komen berichten dat een uitgebrande auto in Horendonk iets met de schietpartij heeft te maken.



Verder is de politie sinds afgelopen nacht druk bezig met het onderzoek. Het slachtoffer werd op de Lunetstraat door een bestuurder of bijrijder van een auto neergeschoten. Van Hooijdonk: “We hebben inmiddels acht getuigen gehoord. Het zijn mensen die iets van de schietpartij hebben gezien, maar ook mensen die alleen de schoten hebben gehoord.”De politie liet al eerder weten dat het slachtoffer een bekende van de politie is en dat een liquidatie niet wordt uitgesloten. “Er is nog niemand aangehouden”, aldus Van Hooijdonk.