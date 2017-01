Jetro Willems weet dat topvorm weer terug komt. 'Ronaldo en Messi hebben dit ook gehad'

JEREZ DE LA FRONTERA - Jetro Willems is waarschijnlijk de meest controversiële speler van PSV. Nog maar 22 jaar en achter zijn naam staan al 22 interlands, deelname als basisspeler aan een EK en twee landstitels met PSV. Maar onomstreden is hij niet meer. Zijn plek bij Oranje is hij kwijt en ook bij PSV is hij niet meer als vanzelfsprekend verzekerd van een basisplaats.

Op het terras van het luxueuze hotel in Jerez de la frontera, waar PSV op trainingskamp is, praat Willems vrijuit over de moeilijke fase in zijn carriere en zijn wil om weer belangrijk voor PSV te kunnen zijn.



"Ik speel hier nu vijf jaar en vier jaar daarvan heb ik alles gegeven en alles behaald en was ik één van de besten. Nu heb ik een periode dat het minder gaat. Elke voetballer heeft dat wel eens. Of je nu Ronaldo of Messi bent. Die hebben dat ook gehad. Maar ik zal mezelf herpakken en dat gaat lukken."



En dat zou ook goed zijn voor PSV. De club moet in de tweede seizoenshelft in de achtervolging op Feyenoord en Ajax. Als de dragende spelers dan wél hun topvorm weten te bereiken, acht trainer Phillip Cocu zich nog niet kansloos voor de titel . Dat mag Willems zich dus ook aanrekenen."Ik besef ook wel dat ik één van de belangrijke speler bij PSV ben, die andere spelers kan meenemen. Net als de trainer heb ik er nog vertrouwen in en ik denk dat het hele team er vertrouwen in heeft dat we nog voor de titel kunnen gaan."Dat Jetro Willems nog bij PSV voetbalt is een beetje opmerkelijk. Zijn naam werd de laatste jaren regelmatig met buitenlandse clubs in verband gebracht, maar onlangs verlengde hij volgens afspraak zijn contract bij PSV. Toch is het niet de vraag óf Willems nog eens gaat verkassen, maar wannéér en waarheen?"ik heb geleerd dat je niet kan zeggen wat de toekomst gaat brengen. Dat heb ik twee jaar geleden gedaan en toen raakte ik geblesseerd en het jaar daarna ook weer. Maar ik zie wel. Ik hoop dat ik een mooie toekomst tegemoet ga. Door mijn mentaliteit gaat dat wel goedkomen."