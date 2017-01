'Fons Jacobs twijfelt of zijn leven echt gevaar liep in periode van bedreigingen'

HELMOND - Fons Jacobs weet niet of zijn leven echt gevaar liep toen hij als burgemeester van Helmond negen maanden werd beveiligd. Dat zegt Jacobs in het boek De achterkant van Nederland, dat dinsdag verschijnt.

In het boek van de Tilburgse hoogleraar Pieter Tops en journalist Jan Tromp is een hoofdstuk gewijd aan de oud-burgemeester van Helmond, schrijft het ED.



Ondergedoken

In het boek vertelt Jacobs voor het eerst dat hij in Eindhoven, Turkije en Cyprus onderdook. Ook werd hij uit een vergadering in het Provinciehuis gehaald en in colonne naar Antwerpen gebracht.



Jacobs werd zes jaar geleden in totaal negen maanden streng beveiligd. De Helmonder zegt niemand hem heeft verteld wat er aan de hand was. Daarom twijfelt hij aan de bedreigingen.