Meerdere wapens en munitie gevonden in huis Beekstraat Breda, bewoner verzet zich bij aanhouding

BREDA - In een huis in de Beekstraat in Breda heeft de politie vrijdagavond meerdere wapens en munitie gevonden.

De 29-jarige bewoner en een 23-vrouw zijn aangehouden. Bij de politie was een melding binnengekomen dat in het huis tijdens een ruzie een vrouw bedreigd werd met een vuurwapen.



Agenten hielden de man, die zich flink verzette, aan. Het stel zit nog vast.



Bij de doorzoeking van het huis vond de politie de wapens en munitie.