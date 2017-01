Cindy gaat met dit weer juist naar de Efteling: 'Oppassen dat Pardoes niet uitglijdt!'

KAATSHEUVEL - Waar veel mensen met dit weer misschien de fleecedeken en de televisie als hun beste vriend zien, trekken anderen er juist op uit. Cindy Vervuren ut Breda is de hele dag in de Efteling te vinden: "Ik dacht als het sneeuwt, dan ga ik!"

Ook in de Efteling is het echt winterweer deze dag. Er ligt een laagje sneeuw over alle attracties, strooiwagens rijden rond en de achtbanen zijn gesloten.



Voor Cindy Vervuren maakt het niet uit, ze kan haar lol niet op. "Het is prachtig. Iedereen vindt het gezellig, ik heb nog niemand horen klagen." Met haar fototoestel trekt ze wekelijks door het park. "Ik ken veel van de vaste bezoekers, de Efteling-fans, en veel medewerkers."





Om tien uur wordt het park traditioneel geopend door de Efteling-mascotte Pardoes en zijn vriendin Pardijn. Dat ging nu anders dan anders, want het gevaar op uitglijden is aanwezig. De twee werden begeleid door medewerkers van het park.Net zoals in de rest van Brabant rijden ook in de Efteling de strooiwagens af en aan. Cindy: "Er wordt heel goed gestrooid. Net reed er weer een strooiwagen voorbij."Sommige delen van het park zijn nog afgesloten vanwege de gladheid. Ook de achtbanen blijven vandaag dicht. Voor Cindy maakt dat niet uit: "Ik denk dat ik tot acht uur vanavond blijf. Rondwandelen, foto's maken, een lekker glühweintje drinken, schaatsen en genieten van het entertainment. Dat is het leukste!"