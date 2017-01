Gladheid zorgt voor grote problemen op A2 [FILMPJES]

EINDHOVEN - Gladheid zorgt zaterdag voor flinke problemen op de A2. Bij knooppunt Leenderheide was de weg in de richting van Maastricht gesloten vanwege een geschaarde vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde rond twaalf uur. De cabine van de vrachtwagen stond tegen de vangrail, de trailer dwars over twee rijstroken. Het verkeer werd via de parallelbaan geleid.



Om een uur was de vrachtwagen geborgen. De weg is weer open én gestrooid.



Spoedreparatie

Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht, bij knooppunt Deil ging het zaterdagmorgen ook mis bij een vrachtwagen. De weg was tijdelijk dicht vanwege een spoedreparatie. Rijkswaterstaat maakte de weg ijsvrij, waarna het traject rond een uur werd vrijgegeven.



Door sneeuw en ijzel is het spekglad op de Brabantse wegen. In het midden van de provincie is het tot de avond glad, in het zuidoosten duren de problemen tot na middernacht.