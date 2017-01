Automobilist ziet ongeluk met vrachtwagen pal voor zich gebeuren: 'Dat was wel even schrikken'

TILBURG - Koud terug van een korte vakantie in Hongarije kregen Marcel Maagdenberg, zijn vrouw Debby en hun zoontje Jayden zaterdag op de A58 de schrik van hun leven. Vanuit Eindhoven Airport was het gezin op weg naar hun huis in Tilburg toen het mis ging met een vrachtwagen.

Ter hoogte van Moergestel haalde de vrachtwagen met hoge snelheid het gezin in. “Hij zat continu op de linkerbaan en reed misschien wel tachtig kilometer per uur. Toen hij passeerde dacht ik nog: "dit gaat mis’”, vertelt Marcel. “En dat ging het ook. Enkele meters verder schaarde de vrachtauto, tolde om zijn as, raakte de vangrail en kwam dwars op de weg te staan.”



Alarmlichten

Dertig, hooguit veertig kilometer reed Marcel op dat moment. “Ik had mijn alarmlichten aangezet om achteropkomend verkeer te waarschuwen niet te hard te rijden. Toen de vrachtwagen ging scharen heb ik continu in mijn achteruitkijkspiegel gekeken. Ons zoontje Jayden van 6 zat immers op de achterbank. Gelukkig remde iedereen achter ons op tijd.”



De A58 was een ijsbaan geworden. Dat merkte Marcel pas echt toen hij over het wegdek naar de vrachtwagen liep om zich over de chauffeur te bekommeren. “Ik kon niet eens normaal lopen. Spekglad was het. De chauffeur mankeerde gelukkig niets. Daarna ben ik weer naar mijn auto gegleden. Het was wel even schrikken”, vat hij samen.