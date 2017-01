Eerste Apaches terug uit Afrika: meteen de brug op

WOENSDRECHT - Op vliegbasis Woensdrecht zijn de eerste Apache-gevechtshelikopters teruggekeerd uit Afrika. De twee toestellen waren op missie in Mali. Een C17-transportvliegtuig leverde de Apaches in de nacht van vrijdag op zaterdag af.

Ze krijgen de komende maanden uitgebreid onderhoud en een update in een zogenoemde '500-uurs-inspectie' op vliegbasis Woensdrecht. Daarna keren ze terug naar hun thuisbasis in Gilze-Rijen en zijn ze weer inzetbaar.





De heli's van Gilze-Rijen waren sinds voorjaar 2014 in het Afrikaanse land gestationeerd. Ze voerden vanuit Gao verkenningen uit en moesten luchtsteun geven aan de grondtroepen.In 2015 verongelukten twee vliegers van Gilze-Rijen in een Apache. Rene Zeetsen en Ernst Mollinger kwamen om het leven toen hun toestel crashte door een technisch mankement aan de besturing.Er staan nu nog twee Apaches in Mali. Die keren voor 1 maart terug naar Nederland en gaan dan ook eerst 'de brug' op.