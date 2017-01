Politie neemt henneptoppen, tienduizenden euro's en een Mercedes in beslag

TILBURG - Na een tip vond de politie vrijdagavond tienduizenden euro's en henneptoppen in een huis in Tilburg. Drie Poolse mannen (32, 34 en 36) werden opgepakt. De 34-jarige verdachte had vijfduizend euro verstopt in zijn onderbroek.

Een sterke wietlucht rond het huis in de Professor Kernkampstraat was reden voor een bezoekje van de politie. Na lang aanbellen en kloppen werd de deur geopend.



Zak met henneptoppen

In de slaapkamer werd onder een dekbed een grote zak met ongeveer één kilo aan henneptoppen gevonden. De politie doorzocht ook de rest van de woning.



Er werden diverse mobiele telefoons, een weegschaal, een sealapparaat, hennepresten en tienduizenden euro's aan contant geld aangetroffen. Ook nam de politie een Mercedes in beslag.