Sneeuwspoor leidt agenten naar verdachten van vernielingen in Liempde

LIEMPDE - Het gebeurt in stripboeken of tekenfilms. Agenten die boeven inrekenen door een sneeuwspoor te volgen. In Liempde was dit zaterdagmorgen echter werkelijkheid.

Een getuige meldde in alle vroegte dat in de Cattestraat buitenspiegels van busjes waren vernield. Agenten die een kijkje namen in de omgeving, kwamen op de Boxtelseweg twee mannen tegen. Hun gegevens werden genoteerd.



Hereniging

Bij de vernielde busjes wees de getuige op schoenafdrukken in de sneeuw. De agenten fotografeerden de afdrukken en volgden vervolgens het spoor. Dat spoor leidde tot een hereniging met de mannen die eerder op de Boxtelseweg liepen.



De schoenzolen en de schoenafdrukken in de sneeuw kwamen overeen. Het duo (19 en 23) is opgepakt.



Meer vernielingen

Het is nog niet duidelijk welke vernielingen ze hebben aangericht. Naast de buitenspiegels van de busjes moesten mogelijk ook een brievenbus, een autospiegel en een beeld in een tuin aan de Kerkstraat het ontgelden.