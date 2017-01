Volop winterpret met sneeuwpoppen, een iglo én driften in je auto [FOTO'S]

In de Kuijperstraat in Andel maakten ze een iglo voor de kinderen. (Foto: Teunie van der Haak)

Maroescha Jayson maakte een heleboel vrolijke foto's toen zij zaterdagochtend de besneeuwde straten van Den Bosch op ging. Samen met haar zoontje Jayson. Schattig!Omdat er op sommige plekken niet meer dan een klein laagje sneeuw ligt, is het soms flink zwoegen om er een mooi bouwwerk van te maken. Dat merkten ook de Nuenense Gitana Joos en Thessa Bruijn uit Deurne. Maar ze maakten er wel iets moois van.Via de Facebookpagina van Omroep Brabant komen al de hele dag gezellige sneeuwfoto's binnen. Van Ilona Pellenaars Dirven, Monique Elderkamp van Beurden en Janny van Wanrooij bijvoorbeeld.Als je al wat ouder bent en liever geen koude handen krijgt, kun je natuurlijk ook in je auto gaan zitten en wat rondjes driften op een parkeerplaats. Dat deed Krzysztof Laskowski in Eindhoven. Hij heeft het filmpje zaterdag geüpload op YouTube.

In sommige plaatsen, zoals bij Annemieke Korsten Bloemen in Tilburg, ligt er genoeg sneeuw voor een een lief klein sneeuwpopje.

EINDHOVEN - Wat doe je als er sneeuw ligt in je achtertuin en je bent lekker een dagje vrij? Veel Brabanders wisten het wel: ze hielden een sneeuwballengevecht, maakten sneeuwpoppen of bouwden zelfs een iglo. Het levert deze zaterdag hele gezellige plaatjes op.

