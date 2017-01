Veel schade bij cafetaria in Veghel na brand in schoorsteen

Of de cafetaria nog open kan is onduidelijk. (Foto: Marco van den Broek/SQ Vision)

VEGHEL - Cafetaria 's Braadspit aan de Stationsstraat in Veghel heeft zaterdagmiddag grote schade opgelopen door een uitslaande brand. Die begon bij de schoorsteen en sloeg vervolgens naar binnen.

Op een video is te zien hoe de vlammen uit de buitenkant van de schoorsteenpijp slaan. De boven- en benedenverdieping hebben schade opgelopen.



Volgens getuigen is de brand- en rookschade binnen groot. De cafetaria is gesloten en het is onduidelijk of hij nog open kan.