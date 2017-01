De twintig meter hoge kerstboom van Leende is neergehaald

LEENDE - In Leende kon je er de afgelopen weken niet omheen. De 20 meter hoge en 9 meter brede kerstboom in het centrum. Maar vanmorgen ging de enorme boom om. En dat was met het weer van vandaag een flink karwei.

De ondernemersvereniging in Leende zet elk jaar een enorme kerstboom in het centrum van het dorp. Compleet versierd met kerstballen en zo'n duizend lampjes. De vereniging wil op deze manier iets terug doen voor de gemeenschap want een boom brengt sfeer en gezelligheid in het dorp. "Dit jaar hadden we echt een heel mooie boom", vertelt Piet Verhoeven. Hij is al veertien jaar verantwoordelijk voor het vinden, het optuigen en het afbreken van de boom.



"De boom is dit jaar geschonken door iemand die hem in de tuin had staan. Maar hij wilde meer licht dus wij hebben de boom er gratis voor hem uitgehaald. Iedereen blij dus!" Helaas moest de boom vandaag toch opgeruimd worden. "Jammer van zo'n mooie boom maar hij heeft z'n werk gedaan. Kerst is voorbij", aldus Verhoeven.



Jagermeister tegen de kou

Ondanks de kou waren er genoeg leden van de ondernemersvereniging vroeg opgestaan om de boom op te ruimen. Eerst moest alle versiering eruit. Daarna werd de boom afgezaagd, opgetild met een kraan en neergehaald. Met een kettingzaag werd hij in stukken gezaagd en afgevoerd naar de versnipperaar.



Tussen de werkzaamheden door werd Jagermeister uitgedeeld om warm te blijven. "Het is dit jaar wel erg koud hoor", vindt Verhoeven. We hebben sneeuw gehad en ijzel. Maar straks nemen we nog lekker een extra borrel en dan komt het wel weer goed!"