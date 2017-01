Slachtoffer dodelijk treinongeluk Nuland is Jacco Theunisse: 'We zijn diep geraakt'

NULAND - De 41-jarige man die vrijdag om het leven kwam bij een botsing tussen een trein en auto in Nuland, is Jacco Theunisse uit Oss. Hij was werkzaam als competitieleider bij de KNVB.

"We zijn diep geraakt door het overlijden van Jacco", schrijft de voetbalbond op zijn website.



Theunisse overleed vrijdagmiddag nadat de auto waarin hij zat op de spoorwegovergang door een trein werd gegrepen. De KNVB spreekt van een noodlottig ongeval.



Bekend gezicht

Theunisse was een bekend gezicht in het amateurvoetbal. Hij was als trainer werkzaam bij BSC, METO, Tholense Boys, BVV'63 en Kruisland. "De verslagenheid bij het bestuur en alle spelers, met name van het eerste elftal die hem goed hebben gekend, is groot", staat op de website van Kruisland.



Het slachtoffer was als speler actief in het zesde elftal van BSC. Het verlies is hard aangekomen bij de club uit Roosendaal. In de kantine is een condoleanceregister geopend.