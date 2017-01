Opnieuw chaos op de weg: gladheid zorgt voor files, stukken snelweg afgesloten

DEURNE - In Oost-Brabant is een aantal snelwegen deels afgesloten nadat ze spekglad waren geworden door ijzel. Volgens de VID zijn de A2, A50 en A73 gedeeltelijk dicht. Er gebeurden in korte tijd meerdere ongevallen en op de A2 staat een lange file.

Op de A2 bij Eindhoven is bij een ongeval een traumahelikopter opgeroepen. Bij veel andere ongevallen op de snelwegen zijn lichtgewonden gevallen of is er slechts spraken van blikschade.





Ook de A67 ter hoogte van Asten en Deurne is door de nieuwe regenbui spekglad geworden. Tegen het einde van de middag zijn er verschillende ongelukken achter elkaar gebeurd. "Mensen hebben het mogelijk niet door, maar het is één grote ijsbaan", zegt een getuige.



Op de A67 gebeurden in korte tijd drie ongevallen achter elkaar. Bij het eerste ongeval, ter hoogte van Asten, waren meerdere auto's betrokken en raakte één persoon gewond. De andere twee ongelukken gebeurden in dezelfde rijrichting, van Eindhoven naar Limburg. Eén auto belandde in de vangrail en een stukje verderop belandde een auto op zijn dak. Bij die twee ongevallen vielen geen gewonden.Op de plaatsen van de ongevallen is de linkerrijstrook afgesloten. Die rijstrook is ook het gladst, zegt een getuige, die bij het uitstappen te voet al nauwelijks grip had.Door heel Brabant worden snelweggebruikers gewaarschuwd niet te hard te rijden. Op matrixborden staat bij gladheid een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur aangegeven. Op de A67 bij Asten en Deurne hangen echter geen matrixborden.Op de A2 bij Valkenswaard en knooppunt Leenderheide is de linkerrijstrook dicht om de schade van een ongeval daar op te ruimen. Op de N2 bij Leenderheide zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, bij Batadorp, is een ongeluk gebeurd.Ook andere snelwegen zijn door de nieuwe regenbui glad geworden. In het brede gebied van Limburg tot Twente zijn in een uur tijd na de eerste neerslag zeker 46 ongelukken gebeurd, meldt de VID.