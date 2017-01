Auto raakt door gladheid van de weg en belandt ondersteboven in sloot

LAGE ZWALUWE - Een auto is zaterdagmiddag in Lage Zwaluwe van de weg geraakt en in een sloot beland. Het ongeluk gebeurde op de Bloemendaalse Zeedijk. Een gladde weg was de oorzaak van het ongeval.

De auto kwam ondersteboven in de sloot terecht. Twee mannen die in de wagen zaten, raakten bekneld.



De brandweer heeft de inzittenden bevrijd. Beide slachtoffers waren aanspreekbaar.



Een van de mannen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.