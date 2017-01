PSV krijgt pak slaag in oefenduel tegen Borussia Dortmund: 'Niet leuk'

LA LINéA DE LA CONCEPCIóN - PSV heeft de eerste wedstrijd van 2017 verloren. In de Zuid-Spaanse havenstad La Linéa de la Concepción was Borussia Dortmund met met 4-1 veel te sterk. "Dat is zeker niet leuk", zegt aanvoerder Luuk de Jong.

PSV begon de oefenwedstrijd, die deel uitmaakt van het traingskamp, in een experimentele 4-4-2 opstelling. Gaston Pereiro en Luuk de Jong vormden de tweemans-aanval. "Dat is op zich wel lekker, je weet dat er altijd iemand bij je in de buurt is. Bij vlagen ging dat goed", zegt Luuk de Jong daarover.



In de beginfase leverde de nieuwe speelwijze wat kansjes op, maar geen goals. Borussia Dortmund kwam na 19 minuten op voorsprong door Marco Reus, die even daarvoor nog een penalty door Jeroen Zoet gestopt zag. Vlak voor rust werd het ook nog 2-0, door een goal van Kagawa.Ook na rust begon Borussia Dortmund voortvarend en was het Schürrle die voor 3-0 zorgde. Luuk de Jong wist vervolgens wél iets terug te doen. De spits maakte beheerst het eerste officiele doelpunt van PSV in 2017.Nadat er bij PSV een paar wisselingen werden doorgevoerd werd de uitslag in de slotfase nog wat pijnlijker voor PSV toen Pulisic de zojuist ingevallen keeper Jurjus passeerde.Daarbij bleef het. Een flinke tik op de neus van PSV. "Verliezen is niet lekekr, maar Borussia is een ploeg van wereldklasse", zegt Davy Pröpper "De nederlaag had iets kleiner uit moeten vallen, maar al met al is het een oefenwedstrijd."PSV kan zondag al revanche nemen tegen weer een Duitse Bundesligaclub. Dan is SC Freiburg de tegenstander.