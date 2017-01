Weginspecteur gewond bij aanrijding, Rijkswaterstaat kan niet overal meer heen

EINDHOVEN - Een weginspecteur die assistentie verleende bij een ongeluk, kon zaterdag aan het einde van de middag zelf ternauwernood wegspringen toen een auto op hem af reed. Bij die val raakte hij gewond, omdat hij ongelukkig terecht kwam. Dat gebeurde op de A58 bij Eindhoven. De inspecteur is nagekeken door ambulancemedewerkers.

De wagen van de weginspecteur van Rijkswaterstaat werd aangereden door de glijdende auto. Die raakte beschadigd.



30 man op pad

De ongelukken op de Oost-Brabantse snelwegen volgen elkaar zaterdag in rap tempo op. Rijkswaterstaat is met de maximale inzet van 30 man op de weg om waar mogelijk te helpen bij het afhandelen van de ongelukken.



Maar omdat er in korte tijd zo veel gebeurt, kunnen zij niet overal zijn. Inspecteurs gaan daarom alleen nog af om ongevallen waarbij rijstroken geblokkeerd zijn, of waar gewonden zijn gevallen.



'Nog steeds niet de weg op'

Medewerkers van Rijkswaterstaat schatten in dat mensen na de waarschuwingen van zaterdagochtend verwachten dat de gladheid wel voorbij is. "Maar zij komen bedrogen uit", benadrukt een woordvoerder. "Het is spekglad, dus het advies blijft: ga niet de weg op als het niet hoeft. En als je toch moet, zorg er dan voor dat je niet te veel wisselt van rijbaan en houd je snelheid laag."



Op de meeste wegen in Brabant wordt met matrixborden een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur aangegeven.