Zesjarige Frens is wellicht de nieuwe Max Verstappen

SINT-OEDENRODE - De zesjarige Frens uit Sint-Oedenrode zat zaterdagmiddag pas voor de derde keer in zijn leven in een kart. Toch wist hij in Lelystad de talentenjacht voor zes- tot negenjarige coureurs-in-de-dop te winnen. Wellicht komt de nieuwe Max Verstappen uit Brabant.

Hij werd door de organisatie verkozen uit tientallen aanmeldingen. “Ze denken dat ik een goed kartkindje ben.” En daarom mocht Frens op het circuit in Lelystad laten zien wat hij in zijn mars heeft. “Het gaat er niet om hoe snel ik rij. Maar vooral hoe ik het doe.” Want een zes- of negenjarige, dat scheelt nogal, weet ook Frens’ vader Roel van der Zanden. “Ze kijken vooral naar leergierigheid.”



Racefamilie

Het racen zit bij familie Van der Zanden in het bloed. “Ik was vorig jaar Nederlands kampioen rallyen. En mijn vader was ooit kampioen jeep rallyen,” vertelt Roel. Aan enthousiasme was bij Frens geen gebrek. “Hij zeurde al lang de van mijn kop dat hij wilde karten.”



Frens krijgt als winnaar een kart en twaalf kartlessen waarna hij zijn racelicentie heeft. Dan mag gaan meedoen met echte kartwedstrijden. Waar ‘Mad Max’ ook ooit als klein jongetje begon. Maar heeft Frens ook zo’n agressieve rijstijl? “Alleen als het nodig is. Die jongen laat zijn kaas niet van zo’n brood eten,” lacht de trotse vader.