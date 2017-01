[DASHCAM] A67 is grote ijsbaan, auto glijdt van de weg

ASTEN - Eén van de ongevallen op de A67 bij Asten van zaterdagavond is gefilmd met een dashcam. Een automobilist is door de gladheid de controle over het stuur kwijtgeraakt en schoot van de rechter, naar de linkerbaan. Daar kwam de auto in de vangrail terecht.

De video geeft een goed beeld van de situatie op de Oost-Brabantse wegen zaterdag. Het is door ijzel spekglad.



Rijkswaterstaat adviseert om niet harder te rijden van 50 kilometer per uur. Veel weggebruikers houden zich hieraan, maar bijvoorbeeld op de A67 ter hoogte van Asten, waar dit ongeluk gebeurde, hangen geen waarschuwende matrixborden.



Veel passerende auto's stoppen om de gestrande automobilist te helpen. Een man steekt zelfs de snelweg over, zo is te zien. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Wel is de auto flink beschadigd. Wrakstukken liggen op de snelweg.



Op andere plaatsen in Brabant raakten wel automobilisten gewond. In Eindhoven kwam ook een weginspecteur ten val toen zijn auto werd aangereden door een slippende auto.