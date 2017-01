Van blubber naar volksfeest: Dakar-karavaan met moeite naar het volgende bivak

Het regende hard in het bivak

Blubber in het bivak: EVM helpt DakarSpeed (foto: Team DakarSpeed)

LA PAZ - Vanwege de vele regen is etappe 6 van de Dakar Rally afgelast. Over de weg verplaatsten de Dakar-deelnemers zich zaterdag van Oruro naar La Paz. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan...

Het bivak in Oruro, het eindpunt van de etappe van vrijdag, was één grote modderpoel. Veel voertuigen stonden zo diep vast in de blubber, dat ze uit het bivak gesleept moesten worden.



Brabanders helpen elkaar

Gelukkig helpen Brabanders elkaar ook aan de andere kant van de wereld. Zo sleepte EVM, het team van Hans Stacey en Peter Versluis, een servicetruck van het team van Maurik van den Heuvel uit de modder.



Bij de aankomst van de Dakar-karavaan in La Paz is het ontzettend druk. Langs de route is een spontaan volksfeest losgebarsten. De etappe mag dan wel zijn afgelast, de deelnemers worden toch als helden onthaald.