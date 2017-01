Politie onderzoekt MH17-resten van journalist Spekkers

BREDA - De politie gaat de inhoud van de vuilniszak onderzoeken die journalist Michel Spekkers zaterdagavond meeneemt van zijn reis naar Oekraïne. Volgens Spekkers zitten daar resten in van het neergehaalde vliegtuig MH17.

Nabestaanden reageerden woedend toen Spekkers bekendmaakte dat hij in Oekraïne resten van slachtoffers van de vliegramp had meegenomen.



Het oud-SP-raadslid in Breda schreef een artikel in regionale kranten over wat hij op de rampplek had gevonden. In de buurt van de rampplek staat een loods, waar de lokale bevolking resten die ze vinden kunnen achterlaten, zodat de politie die later kan onderzoeken. De politie vond dat de journalist zich beter direct bij hen had kunnen melden met de resten.



Overhandigd op Schiphol

Nu doet Spekkers dat alsnog. Zodra hij zaterdagavond op Schiphol is, overhandigt hij de vuilniszak aan de Landelijke Eenheid, zo sprak hij af voor hij in Warschau het vliegtuig nam.