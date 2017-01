Noodoplossing voor stuw in Grave wordt dinsdag gepresenteerd

GRAVE - Rijkswaterstaat komt dinsdag met een tijdelijke noodoplossing voor de kapotte stuw bij Grave. Tot die tijd moeten nog de laatste details en berekeningen van de plannen worden uitgedacht. Daaruit zal geconcludeerd worden welk plan het meest geschikt is.

Omdat de kapotte stuw veel ingewikkelde zaken met zich meebrengt, was er donderdag nog veel onduidelijkheid wanneer de noodoplossing ├╝berhaupt ging komen. Belangrijk is dat de constructie binnen twee etmalen weer verwijderd kan worden in het geval dat de waterpeil gaat stijgen.



