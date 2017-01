KNMI waarschuwt voor lokale gladheid door opvriezing natte weggedeelten en sneeuwresten

EINDHOVEN - De extreme gladheid is uit Brabant verdwenen, maar het KNMI waarschuwt dat het zondagochtend nog glad kan zijn op de lokale wegen.

Door de koude ondergrond kunnen natte weggedeelten opnieuw opvriezen. Ook door sneeuw- en ijsresten kan het plaatselijk glad worden.



Het weerinstituut waarschuwt ook voor het plotseling optreden van mist in Brabant.



Zaterdag was een chaotische dag op de Brabantse wegen. Door de extreme gladheid gebeurden er tientallen ongelukken in de provincie. In het zuidoosten van de provincie was het tot laat in de avond glad.