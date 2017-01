Mislukte ramkraak op PLUS-supermarkt in Raamsdonksveer, dader zonder buit vertrokken

RAAMSDONKSVEER - Bij een filiaal van de PLUS-supermarkt aan de Burgemeester Krijgsmangeerde in Raamsdonksveer is zaterdagnacht rond halfdrie een ramkraak gepleegd. De dader was vermoedelijk uit op sigaretten, maar is zonder buit weer vertrokken.

De inbraakpoging is op camerabeelden vastgelegd. Volgens de politie is een auto achteruit tegen de winkeldeur aangereden. Vervolgens is de dader door de opening naar binnen gegaan en is rechtstreeks richting sigaretten gelopen. Vermoedelijk zag hij dat de sigaretten goed waren beveiligd. Daarop is hij zonder buit weer vertrokken.



De inbreker is een man van ongeveer dertig jaar. Hij droeg een zwart gewatteerde jas en had een zwarte pet op. De auto waarmee hij de voordeur ramde was zilverkleurig en was oud model auto.