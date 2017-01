Gestolen auto uitgebrand in buitengebied van Vught

VUGHT - Een gestolen auto is zaterdagnacht uitgebrand in het buitengebied van Vught. Een voorbijganger merkte de autobrand aan de Kanaalweg rond één uur ’s nachts op en schakelde de hulpdiensten in.

Toen de brandweer ter plaatse kwam was de auto volgens een getuige al grotendeels uitgebrand. Omdat er niemand in de buurt van het voertuig was, werd de politie opgeroepen om onderzoek te doen.



Volgens een politiewoordvoerder is de auto op zaterdagavond gestolen in Sint-Michielsgestel. De dader is nog niet achterhaald.



Verder onderzoek

De wagen is afgevoerd door een bergingsbedrijf. De politie doet verder onderzoek.