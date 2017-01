Journalist Michel Spekkers probeerde MH17-resten langs douane te smokkelen

BREDA - De Bredase journalist Michel Spekkers heeft zaterdag geprobeerd om de MH17-resten die hij onlangs uit Oekraïne meenam, langs de douane op Schiphol te smokkelen.

De spullen zouden in de rugzak van een medejournalist zijn gestopt om op die manier de controle op Schiphol te omzeilen. Kort voor de uitgang van het vliegveld is de medereiziger van Spekkers door de politie en marechausse tegengehouden. Dat heeft justitie zondag bekendgemaakt.



In de rugzak zaten zakjes met vermoedelijk metaaldelen en een voorwerp dat mogelijk een menselijke rest zou kunnen zijn. Spekkers weigerde vervolgens om foto- en filmmateriaal van de plek waar de MH17 op 17 juli 2014 is neergestort af te staan voor onderzoek.



In beslag genomen

Volgens justitie was de indruk ontstaan dat niet alle relevante voorwerpen vrijwillig afgestaan zouden worden. De marechaussee nam daarop de bagage van beide journalisten in beslag. Ook de laptop, camera en geheugenkaarten van Spekkers zijn in beslag genomen.



Spekkers had enige tijd geleden in Oekraïne spullen en lichaamsresten gevonden op de plek waar de MH17 is neergestort. Hij zou de vuilniszak waarin de spullen zaten, bij aankomst overhandigen aan de marechaussee.



Spekkers liet zaterdag via Twitter al weten niet blij te zijn met de inbeslagname. Het OM gaat er vanuit dat er verder geen actie meer tegen Spekkers genomen zal worden.



De Stichting Vliegramp MH17, waarin nabestaanden zich hebben georganiseerd, zei eerder het niet respectvol te vinden dat Spekkers allerlei spullen in een vuilniszak heeft meegenomen naar Nederland.Vlucht MH17 van Malaysia Airlines, onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, werd op 17 juli 2014 met een Buk-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekra´ne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.