'Gestolen' melkbussen weer terug in vertrouwde weiland

WOUW - Twee zes meter hoge melkbussen keerden zondagochtend weer terug naar hun vertrouwde plekje. De twee melkbussen - met de namen Kwiebus en Kobus - verdwenen de dag voor Kerstmis vanuit een weiland langs de A58 bij Wouw en werden teruggevonden in het buurtschap Folgeren bij Drachten.

De 'diefstal' van de melkbussen bleek doorgestoken kaart. Frijstaet Folgeren uit Drachten nam de bussen mee, Wouw Promotie was daarvan op de hoogte. De groep Friezen wilden een statement maken vanwege de crisis in de melkveehouderij.



Met vrachtwagen naar Friesland

De melkbussen werden zaterdag 24 december met een vrachtwagen naar Friesland gebracht. Zondag keerden ze weer terug op de vertrouwde Brabantse bodem.



In 2012 werden de melkbussen langs de A58 geplaatst als herinnering aan het zuivelverleden van Wouw. Het initiatief was van de Stichting Wouw Promotie.