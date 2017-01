Moeder Amanda Todd wil bij Nederlandse rechtszaak tegen Aydin C. zijn

TILBURG - De moeder van Amanda Todd wil bij de rechtszaak tegen Tilburger Aydin C. zijn. Ze is van plan geld in te zamelen om naar Nederland te komen. C. wordt ervan verdacht een naaktfoto van de Canadese Amanda te hebben verspreid. Het meisje pleegde later zelfmoord. Ook wordt hij verdacht van afpersing in Nederland.

Aydin C. staat op 25 januari voor de rechter. Moeder Carol wil die zitting dus bijwonen. Op haar Facebook-pagina schrijft ze dat ze dit via crowdfunding wil proberen te doen. Ze heeft de actie verder nog niet opgezet.



Zelfmoord na pesterijen

De 15-jarige Todd pleegde in 2012 zelfmoord nadat ze werd gepest met de naaktfoto. De Canadese autoriteiten vermoeden dat C. de naaktfoto naar alle Facebookcontacten van Amanda Todd stuurde. Canada verdenkt hem van afpersing, kinderlokken via internet, bedreiging of stalking en het bezit van kinderporno met het doel die te verspreiden. Canada vervolgt hem niet voor betrokkenheid bij de dood van Amanda Todd.



Uitlevering duurt lang

Canada heeft om de uitlevering van C. gevraagd. Dit duurt alleen nog wel even, omdat er in Nederland ook een strafzaak tegen hem loopt. Hij wordt hier verdacht van onder andere afpersing van 39 meisjes en volwassen mannen via een webcam. Die zaak komt op 25 januari voor, na meerdere malen uitgesteld te zijn.



De Tilburger kan pas na de rechtszaak in Nederland worden uitgeleverd. Wat de zaak nog meer kan vertragen is dat C. tot nu toe alles heeft ontkend. Hij kan dus ook nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam.



Omroep Brabant maakte in 2016 een documentaire over de zaak Amanda Todd.