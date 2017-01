Een terugblik op een dag code oranje: ongelukken, glijpartijen en een verkeerschaos

EINDHOVEN - ‘Ga niet de weg op, want het is extreem glad’. De boodschap van de weerstations en de VerkeersInformatieDienst (VID) liet zaterdag niets aan duidelijkheid over. Toch mondde de dag uit in een verkeerschaos op sommige Brabantse wegen, tientallen ongelukken, geschaarde vrachtwagens en glijpartijen. Een korte terugblik op een dag code oranje in Brabant.

De eerste serieuze melding van de dag kwam van de snelweg A59. Bij Made raakte al vroeg een vrachtwagen op z’n kant. De vrachtwagen lekte diesel en door de weersomstandigheden duurde het even voordat de bergingsactie op gang kwam.



Veel weggebruikers die het aandurfden om zaterdagochtend de weg op te gaan, maakten flinke schuivers. In veel gevallen kwamen de automobilisten met hun auto tegen een vangrail aan, in een sloot terecht of reden tegen een boom.