Hoe een 'dartsgrootheid' aan bijnaam The Feather komt

EINDHOVEN - Mighty Mike, Barney, The Cobra en Big Ben. Als darter tel je niet mee zonder bijnaam. Maar ook bekende dartsverslaggever Arjan van der Giessen kreeg er na 18 jaar in het vak één. Hij wordt The Feather genoemd. Maar hoe komt hij eigenlijk aan die, toch wel ironische, bijnaam?

“Ja, met mijn goddelijke lichaam word ik op z’n Nederlands het veertje genoemd”, vertelt de gezette Van der Giessen in het Omroep Brabant-programma KRAAK. “Niet te hard lachen, hè”, zegt hij tegen pastoor Cor Mennen die naast hem op de bank zit in de talkshow.



De bijnaam kreeg hij twee jaar geleden toen hij een item draaide. Hij liep vlak voor een wedstrijd met de walk on-girls, de vrouwen die met de darters meelopen, naar het podium. En ja, dan moet er natuurlijk een bijnaam bij als je het podium op wordt geroepen. De floormanager van Sky Sport bedacht ‘m.



'Lag dubbel'

“Ik lag meteen dubbel van het lachen. Dus ik zei: ‘die gaan we erin houden’”, aldus de verslaggever. “De meest ironische bijnaam in het darten, maar wel een hele leuke.”