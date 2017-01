Dorpelingen Luyksgestel kijken naar film over hagelstorm: 'Alles komt weer terug'

LUYKSGESTEL - Maandenlang filmde Chris van der Velde zijn dorp Luyksgestel na de verwoestende hagelstorm van juni 2016. Eerst twijfelde hij een beetje. "Ik hoorde vreselijke verhalen van mensen en durfde niet alles te filmen. Mensen vroegen zich af of het wel een leuke film zou worden."

Maar het leed is grotendeels geleden, vinden de inwoners van het dorp. En dus kwamen ze zondagmiddag graag kijken naar de film van Chris van der Velde. Hoewel, sommige bewoners moeten nog veel steggelen met de verzekering.



"De reparaties zijn gedaan, maar de financiën nog niet", vertelt één van hen. "Bij het huis niet, bij het bedrijf niet en bij mijn moeder van 87 ook niet. De verzekering heeft ons echt in de steek gelaten. Dat mag ook wel gezegd worden."



Nog steeds zeiltjes

In het dorp zijn nog steeds huizen te zien met een zeil op het dak. Volgens de dorpsbewoners wordt er nog veel gepraat in het dorp over 23 juni 2016. "Het was toen echt schrikken. Dat gevoel komt bij het zien van de film weer terug."



"Het was echt eng. Het moment zelf. In de dagen erna was het ook druk. Veel klussen. Maar nu alles is gedaan, is het wel leuk om de film te zien."