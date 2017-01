IJzersterke Marianne Vos wint zesde Nederlandse titel veldrijden

SINT-MICHIELSGESTEL - Marianne Vos is zondag in Sint-Michielsgestel voor de zesde keer in haar glansrijke carrière Nederlands kampioene veldrijden geworden.

Vos, die na twee jaar afwezigheid onlangs haar rentree maakte in het veld, maakte opnieuw veel indruk. De renster uit Babyloniënbroek had vier van haar laatste zes wedstrijden gewonnen en was zondag opnieuw een klasse beter dan de rest van het veld.



Vos gaf vanaf de start plankgas en gaf haar koppositie niet meer uit handen. Lucinda Brand en Sophie de Boer eindigden op grote afstand als tweede en derde. Titelverdedigster en wereldkampioene Thalita de Jong speelde na een dramatische start geen rol in de strijd om de medailles.