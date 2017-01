Dakar Rally compleet verregend, maar met Gerard de Rooy staat er wel een Brabander bovenaan [VIDEO]

LA PAZ - Pechvogels, uitblinkers en loodzware omstandigheden. De eerste week van de Dakar Rally zit erop en dus is het tijd om met de Brabantse deelnemers de balans op te maken. 'Voor mij is deze rally nu al geslaagd'.

Je associeert de Dakar Rally al snel met een brandende zon, absurde temperaturen en eindeloze zandvlaktes, maar wat de karavaan meemaakte in Bolivia heeft daar niets mee te maken. Modder, modder en nog eens modder. Absurd hoeveel water hier is gevallen.'



"We waren het allemaal beu", bromde Gerard de Rooy over de regen. "Het bivak was helemaal verrot gereden." Erik van Loon maakt zich vooral zorgen over de komende dagen. "Ik ben bang dat de regen ons achterna komt en dan is het de vraag wat we nog gaan rijden. Als we niet rijden, is het wel een uitdaging om hoger te komen in het klassement omdat niemand dan tijd verliest, hè."



Na de eerste week was het in La Paz ook tijd om de balans op te maken, terug te blikken en vooruit te kijken. Kees Koolen doet dat sowieso met een brede glimlach. "Deze rally is nu al geslaagd", zei hij, doelend op de etappewinst eerder deze week. Zijn zelfgemaakte quad is sneller en beter dan de rest'."Mooi dat we eerste staan, maar we moeten de komende dagen onze kop erbij houden", aldus Gerard de Rooy. De klassementsleider uit Son is vooral verheugd over de grote tijdsverschillen per proef. "Komt door de navigatie, door fout rijden. Bij de Kamazzen zijn er elke dag wel één of twee die fout rijden. Dat is wel leuk."Waar Gerard de Rooy na week 1 'gewoon' bovenaan staat in het klassement, is de Dakar voor Jurgen van de Goorbergh en Ebert Dollevoet letterlijk en voor Ton van Genugten figuurlijk over.Van den Goorbergh kwam woensdag hard ten val en liep daarbij een hersenschudding en vier gebroken ribben op. "Ik heb de teleurstelling verwerkt toen ik in de woestijn lag", aldus de Bredanaar. "Ik heb niet zomaar opgegeven, maar ben wel diep gegaan. Te diep."Dollevoet werd de dupe van een aantal grote navigatiefouten en Van Genugten kwam met zijn truck muurvast te zitten in de modder. Weg klassement. "De rally is verkloot. Maar ja, zo gaat het. Nu Gerard maar een beetje aandouwen. Het is kei-jammer."