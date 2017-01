Gamer Koen Schobbers uit Heesch breekt zoveelste wereldrecord

HEESCH - Brabant heeft er weer een wereldrecord bij. Gamer Koen Schobbers uit Heesch wist het wereldrecordtijd in het racespel Trackmania te verbeteren. Het is geen record voor in het Guinness Book of Records, maar langzaamaan begint de wereld gamen, of ‘eSports’, ook te zien als topsport.

“Gaming an sich is ontzettend groot, en nog steeds groeiende,” vertelt de profgamer uit Heesch. “In andere landen sta je gewoon voor volle stadions te spelen. Maar hier in Nederland begint dat ook te komen. Laatst speelde ik in een toernooi voor een uitverkocht Ahoy in Rotterdam.”



Duizenden records

Koen heeft al zoveel van zulke records op zijn naam staan dat hij de tel kwijt is. “Je moet ook bedenken dat dit een recordtijd is op één baan in het spel. En ik doe dit al tien jaar, waarvan negen jaar als prof. Als ik een wilde gok moest doen, schat ik dat ik tussen de 2000 en 3000 records op mijn naam heb staan.”



Wel of geen topsport?

Net zoals bij het razendpopulaire darten, wordt er bij gaming, of eSports zoals Koen het graag noemt, vraagtekens gezet bij de vraag of dit wel of geen topsport is. “Volgens de VN-regels voor sport, vallen we nog niet onder een officiële sport. Maar wij zelf zien dat wel zo.” Koen vertelt hoe het eraan toegaat bij toernooien: “Daar staan gewoon professionals bij, zoals conditioning coaches en diëtisten. Wij trainen zelf dagelijks urenlang voor deze toernooien. De druk bij cruciale momenten is zo hoog dat ons hartslag dan vergelijkbaar is met dat van een profvoetballer.”



Ambassadeur

Genoeg reden om het op een dag misschien wel als een topsport te zien, volgens Koen. “Ik zit in de organisatie van de International eSports Organisation en we zijn bezig met eSports meer te betrekken bij de Olympische Spelen. We zijn in contact met het IOC en afgelopen zomer in Rio was er een groot eSportsevenement."