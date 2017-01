PSV verslaat SC Freiburg, teruggekeerde Marco van Ginkel meteen trefzeker.

ALGECIRAS - PSV heeft tijdens het trainingskamp in Spanje de oefenwedstrijd tegen SC Freiburg met 2-1 gewonnen.

Nadat PSV een dag eerder tegen Borussia Dortmund met een team speelde dat grotendeels bestond uit basisspelers, kregen tegen SC Freiburg de andere spelers uit de PSV-selectie een kans. Zo stonden Simon Poulsen, Florian Jozefzoon en jeugdspelers als Sam Lammers en Dante Rigo in de basisopstelling.In het Estadio Nuevo Mirador bij de havenstad Algeciras gebeurde er in de eerste helft niet veel. De enige keer dat er een voorzichtig applausje hoorbaar was, schoot Marco van Ginkel de bal na een fraaie aanval net over het Duitse doel.Na rust toonde PSV zich wel slagvaardig en wist het binnen een kwartier twee keer te scoren. Eerst was het Marco van Ginkel, die zijn rentree met een fraaie goal extra cachet gaf. Even later was het Jozefzoon die met een schuiver verantwoordelijk was voor de 2-0.Een kwartier voor tijd deed SC Freiburg iets terug. Philipp klopte keeper Luuk Koopmans met een afstandsschot. Daar bleef het bij, zodat PSV met een nederlaag en een overwinning aan 2017 begonnen is.Maandagochtend traint PSV nog één keer bij hun hotel in Jerez de la Frontera, waarna het in de middag weer terugvliegt naar Eindhoven. Zaterdag wordt de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen Excelsior.: Pasveer (Koopmans 70.); Brenet, Moreno (Van Bruggen 45.), De Wijs, Poulsen; Van Ginkel, Rigo (Rosario 65.), Hendrix; Jozefzoon, Lammers (Beto 70.), Bergwijn