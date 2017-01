Wielerbabe Puck Moonen rijdt thuiswedstrijdje: 'Zit er modder op m'n gezicht? Leuk!'

SINT-MICHIELSGESTEL - Puck Moonen is bekender van haar Instagram-foto's dan haar wielerprestaties. Zondag deed ze 'voor de fun' mee aan het NK veldrijden in haar geboorteplaats Sint-Michielsgestel. Reden voor ons om de wielerbabe een paar vragen te stellen.

Eerst het sportieve deel. In dat opzicht is het NK geen groot succes voor Puck. Ze eindigde vrijwel achteraan bij de belofte vrouwen. Maar dat is niet zo raar, want eigenlijk is ze helemaal geen veldrijdster. Haar kwaliteiten liggen op de weg. "Ik rij hier omdat ik het in Sint-Michielsgestel is", legt ze uit.



Puck werd geboren in Sint-Michielsgestel en groeide op in Liempde. Maar tegenwoordig is ze vooral over de grens te vinden. Ze rijdt vanaf dit jaar voor de Belgische Lotto-ploeg én is een koppeltje met het Vlaamse veldrijtalent Eli Iserbyt.Vooral veel mannelijke wielerliefhebbers kennen haar. De knapste wielrenster van allemaal, zo wordt ze genoemd. Regelmatig plaatst ze kiekjes van zichzelf op haar sociale media. En dus wordt ze regelmatig herkend bij de koers. "Het is het ergste in België, maar hier moest ik ook al een paar keer op de foto. Maar dat is alleen maar leuk."En als ze na de veldrit onder de modder zit en zo op de foto moet? "Ja, zit er modder op m'n gezicht? Dat is mooi. Is goed voor de huid, hè."