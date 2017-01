Vlog: Job in Dakar2017, groeten uit La Paz [VIDEO]

Job en Roel in La Paz.

EINDHOVEN - Twaalf Brabantse deelnemers en hun teams verschenen op 1 januari op het startpodium van de Dakar Rally 2017. Inmiddels zijn we een week onderweg, zijn er twee uitvallers en hebben we één collega ter plaatse. Verslaggever Job van der Zon houdt voor de rest van de rally een videodagboek bij.

Groeten uit La Paz

Zondag, rustdag. Ook in Le Dakar. Job is samen met cameraman Roel in het bivak om rond te snuffelen en het papierwerk te regelen. En verder: een lekke band, noodweer, een allejezus grote stad en een blije Kees Koolen.