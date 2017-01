Phillip Cocu tevreden over oefentrip PSV: 'Dit zijn morele opkikkers' [VIDEO]

ALGECIRAS - PSV-trainer Phillip Cocu kijkt met een tevreden gevoel terug op de oefentrip in Spanje. “We hebben een goede week gehad”, zei hij na de 2-1 zege op SC Freiburg.

“Drie mogelijkheden en twee goals is precies wat we nodig hebben. Dit was in vele opzichten een belangrijke zege en en dit geeft vertrouwen voor het team.”



“Iedereen heeft bijna 90 minuten gespeeld. We hebben er bewust voor gekozen iedereen te laten spelen. Ze hebben het prima gedaan.”