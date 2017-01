Jeffrey Herlings ontvangt hoogste onderscheiding op motorsportgala

VALKENSWAARD - Tijdens het KNMV Motorsportgala in de Amphion Schouwburg in Doetinchem ontving motocrosser Jeffrey Herlings voor de tweede keer op rij de Hans de Beaufortbeker, de hoogste onderscheiding in de motorwereld.

De 22-jarige Herlings is een klasse apart in zijn sport. In 2010 debuteerde ‘The Bullit’ al op 15-jarige leeftijd in het wereldkampioenschap en werd hij met twee overwinningen in Valkenswaard de jongste Grand Prix-winnaar ooit.

In 2012 en 2013 won Herlings de wereldtitel in de MX2 en in 2016 werd hij voor de derde maal wereldkampioen in deze klasse. Herlings is als sporter volgens de motorbond een voorbeeld voor velen.



"We hebben een super jaar gehad, ik heb zo'n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt,” vertelt Jeffrey in zijn speech. “Ik heb in mijn carrière veel pech en ook heel veel geluk gehad. Ik leef 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor deze geweldige sport!"