Ravage nadat automobilist verkeerslicht ramt in Tilburg

TILBURG - Een automobilist is zondagnacht gewond geraakt nadat hij een verkeerslicht ramde in Tilburg. Op de kruising van de Burgemeester Letschertweg met de Midden-Brabantweg was het een behoorlijke ravage na het ongeluk.

Brokstukken van de auto en het verkeerslicht lagen bezaaid over de weg. De auto bleek gestolen te zijn. Bij het ongeluk dat rond kwart over een gebeurde, waren verder geen weggebruikers betrokken.



Naar het ziekenhuis

Wat de automobilist mankeert, is niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.