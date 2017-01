Auto vliegt uit de bocht op Ruitersboslaan in Breda, één gewonde

BREDA - Een auto is maandagochtend uit de bocht gevlogen op de Ruitersboslaan in Breda. Bij het ongeluk raakte een persoon gewond.

Het ongeval gebeurde rond zes uur voor het viaduct. De auto botste tegen een lantaarnpaal die daarbij in tweeën brak.



Ziekenhuis

Een van de twee inzittenden van het voertuig is met verwondingen aan zijn pols naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer kwam met de schrik vrij.



De auto raakte zwaar beschadigd en is voor een berger opgetakeld. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.