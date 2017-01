Vandaag in Brabant hoort het OM de man die mishandeling Breda filmde

EINDHOVEN - Het waterpeil in de Maas is nog steeds niet zoals het hoort te zijn, en dat heeft ook gevolgen voor het pontje dat leerlingen elke dag naar school in Cuijk brengt. Verder praten we onder andere na over de MH17-resten die journalist Michel Spekkers uit Oekraïne meenam.

Wat gaat vandaag het nieuws bepalen?





Vanwege het lage waterpeil in de Maas kan het pontje dat leerlingen naar het Merletcollege in Cuijk, Mill en Grave brengt niet varen. De school heeft daarom bussen geregeld die de leerlingen van Limburg naar de Brabantse kant van de Maas gaan vervoeren. Vandaag rijden er vier bussen, dat kunnen er nog meer worden.

De 20-jarige Bredanaar die filmde hoe een jongen in het uitgaanscentrum van Breda ernstig werd mishandeld, moet vandaag een hoorzitting van het Openbaar Ministerie bijwonen. De 17-jarige dader moet op 31 januari verschijnen. Het filmpje trok veel aandacht, waarop de moeder van de dader haar zoon aangaf bij de politie.

Het is vandaag bewolkt en nevelig in Brabant. Lokaal valt er een spatje motregen. Er waait een zwakke tot matige zuidenwind en het wordt 5 of 6 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen harder regenen, de rest van de week blijft het wisselvallig.

De Bredase journalist Michel Spekkers heeft zaterdag geprobeerd om de MH17-resten die hij onlangs uit Oekraïne meenam, langs de douane op Schiphol te smokkelen. Spekkers zelf spreekt van een misverstand.

Na twee weken doorrijden vanwege de kerstvakantie is het weer zover: file, file, file. Maar de oplossing voor deze dagelijkse ergernis komt uit Helmond, van de Automotive Campus. Deskundigen onderzoeken daar hoe technologie kan helpen opstopping op de wegen te voorkomen.

Miljoenen mensen zaten zaterdagavond aan de buis gekluisterd voor het nieuwe seizoen Wie is de Mol? En dit jaar is er weer een Brabantse kandidate. De Tilburgse actrice, zangeres en vlogster Yvonne Coldeweijer doet mee en we hebben even uitgezocht hoe groot de kans is dat de mol dit jaar uit Brabant komt.