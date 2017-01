Voor 239.500 euro is ie van jou, de bolide van Max Verstappen

EINDHOVEN - Slechts 4128 kilometer staat er op de teller van de Aston Martin van Max Verstappen. Toch doet de Formule 1-coureur de auto al van de hand. De Aston Martin V12 Vantage S staat te koop bij Cito Motors in Eindhoven. Voor 239.500 euro is de bolide van jou.

‘Power beauty and soul in optima forma’. Het zijn de woorden waarmee de Eindhovense dealer de auto aan de man brengt. Met daarbij nog de mysterieuze opmerking: ‘Laat u verrassen door de specials die bij deze aankoop horen’.



Of de luxe autodealer in Eindhoven hiermee hint op een ontmoeting met de voormalige eigenaar, is de vraag.



Fantastische auto met fantastisch verhaal

Bij Cito Motors zijn ze in ieder geval ontzettend blij met het feit dat zij de auto mogen verkopen. "Dit is echt fantastisch, het is een mooie auto en dan heeft daar ook nog eens de meest spraakmakende Formule 1-coureur van dit moment in gereden. Dat maakt de auto helemaal bijzonder", aldus Bart Coppens van Cito Motors.



Het was nog spannend of de auto uiteindelijk naar Eindhoven zou komen. Alle dealers in Europa wilden de auto graag verkopen. "We hebben een goede verstandhouding met het merk en uiteindelijk is het gelukt om de verkoop bij ons te krijgen", vertelt Coppens.



Vermogen: 572 PK

Voor de liefhebbers. De Meteorite Silver coupé heeft een vermogen 572 pk. Dat Verstappen reed in een Aston Martin is niet zo vreemd. Het iconische sportwagenmerk werkt samen met Red Bull Racing, het team van Verstappen.



Verstappen kreeg de bolide die nu te koop staat een halfjaar geleden van het automerk, toen hij een bezoekje bracht aan de fabriek in Engeland.



Luxe wagenpark

Dat Verstappen nu (tijdelijk) zonder vervoer zit, is zeker niet het geval. De jonge Limburger die ruim een jaar geleden op zijn achttiende verjaardag zijn rijbewijs haalde, beschikt over een behoorlijk luxe wagenpark.