Krokodel ligt vanaf februari in de frietzaak

EINDHOVEN - Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist: de krokodel is ‘af’ en ligt vanaf februari in horecazaken. De Bredase ’uitvinders' Freek Haverman, Guillaume de Beer en Jeroen Balkenende onthulden deze week de uiteindelijke versie van de frikandelkrokethybrid.

Het was even stil rond de snack, want het drietal uit Breda was druk bezig de Krokodel gereed te maken voor frietzaken, cafés of kantines.



De uiteindelijke commerciële versie van de snack wordt niet langer handgemaakt: de productie ligt in handen van snackbedrijf Beckers.



Voor wie niet kan kiezen

De combinatie van een frikandel met een kroket is bedoeld voor iedereen die moeilijk knopen kan doorhakken in de friettent. De krokodel is een kroket gevuld met frikandelragout. Freek Haverman bedacht hem. Samen met zijn zakenpartner Jeroen Balkenende vonden ze een chefkok in Amsterdam voor de verdere ontwikkeling.