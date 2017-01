PSV sluit trainingskamp af met hoop en vooral veel vraagtekens [ANALYSE]

JEREZ DE LA FRONTERA - Met nog één afsluitende training sluit PSV maandagochtend het trainingskamp in Zuid-Spanje af. Onder perfecte omstandigheden werd de afgelopen week de basis gelegd voor wat een goede tweede seizoenshelft moet worden. Het gat met Ajax maar vooral met Feyenoord mag dan groot zijn, doelstelling is nog steeds het prolongeren van de landstitel. Hoé dat moet gebeuren is nog de vraag.

De eerste oefenwedstrijd van 2017 maakte duidelijk dat PSV een impuls nodig heeft. Het team van trainer Phillip Cocu met bijna allemaal basisspelers was zaterdag in een experimentele 4-4-2 opstelling volstrekt kansloos tegen Borussia Dortmund. Wat in de eerste seizoenshelft niet goed ging, ging tegen de Duitsers weer niet goed. Hoewel Gaston Pereiro zich wel wat meer liet zien. Hij vormde met Luuk de Jong een aanvalsduo.



Lichtpuntjes

Een dag later, met een veredeld schaduwteam, waren er wél lichtpuntjes te zien in het gewonnen duel met SC Freiburg, dat net als Borussia uitkomt in de Bundesliga.



Steven Bergwijn speelde goed en hij was met twee assists ook effectief. Marco van Ginkel deed meteen waarom hij van het Engelse Chelsea is gehuurd: scoren.



Achtervolging

De competitie in de eredivisie wordt komend weekend hervat. Voor PSV begint de achtervolging op Feyenoord en Ajax zaterdag, met een wedstrijd in het Philips Stadion tegen Excelsior.



De ploeg keert maandag later op de dag met de nodige vraagtekens vanuit Jerez de la Frontera terug in Eindhoven. Ze kan zich weinig meer veroorloven. Tijd om het nieuwe 4-4-2-systeem erin te slijpen is er niet, Van Ginkel moet er meteen staan en dragende spelers moeten nu eindelijk wél hun topvorm gaan tonen.



Mocht alles goed vallen en weet Cocu de juiste formatie en strijdwijze uit te dokteren, dan kan het nog spannend worden. Zo niet, dan zit het seizoen van PSV er wellicht al heel snel op. Ook omdat de regerend landskampioen in het KNVB-bekertoernooi en Europees gezien reeds is uitgespeeld.