Moeder Amanda Todd: 'In mijn hart voel ik dat ik naar Nederland moet komen'

VANCOUVER - "Een gedachte die door mijn hoofd ging bij de afweging om wel of niet de rechtszaak in Nederland bij te wonen, was of ik klaar was om oog in oog te staan met Aydin C." Het was een moeilijke overweging zegt Carol Todd, de moeder van de Canadese tiener Amanda Todd, maar ze heeft haar besluit genomen. Ze wil naar Nederland afreizen om de man te zien die verantwoordelijk zou zijn voor het afpersen van haar tienerdochter Amanda.

Het afpersen en het verspreiden van een naaktfoto van de Canadese tiener via internet zorgden ervoor dat Amanda zo gepest werd dat ze geen uitweg meer zag en zichzelf op 10 oktober 2012 van het leven beroofde. "Als een moeder die haar dochter iedere dag mist, voel ik in mijn hart dat het noodzakelijk is voor mij om naar Nederland te komen, zodat ik een steun kan zijn voor andere families die ook deze vreselijke reis hebben moeten afleggen."



5000 dollar is nodig

De crowdfundingactie die ervoor moet zorgen dat Carol Todd genoeg geld heeft om bij de rechtszaak tegen Tilburger Aydin C. te zijn, staat sinds maandagochtend online. In enkele uren is een kleine 300 dollar gedoneerd. Uiteindelijk is er 5000 dollar nodig om de reis mogelijk te maken, want de Canadese Carol wil graag iemand naar Nederland meenemen als steun.



Aydin C. staat in Nederland niet terecht voor de afpersing van Amanda, maar omdat hij ook nog tientallen andere slachtoffers in binnen- en buitenland zou hebben gemaakt. De zaak rond de afpersing van Amanda wordt in Canada gevoerd. Daarom heeft Canada om uitlevering van Aydin C. gevraagd.



'Deze uitspraak is belangrijk voor de wereld'

"Als hij schuldig blijkt wil ik dat hij weet dat wat hij op zijn geweten heeft niet verborgen blijft voor de buitenwereld. De uitkomst van deze rechtszaak is belangrijk. Niet alleen voor de betrokkenen, maar ook voor ontzettend veel andere mensen in de wereld." Carol denkt dat de rechtszaak tegen Aydin C. als leidraad zal dienen voor toekomstige internationale zaken waarbij afpersing van minderjarigen via internet een rol speelt.



Sinds de dood van haar dochter zet Carol zich in om ouders, leraren, maar ook kinderen zelf, bewust te maken van de gevaren van internet en van internetpesten. "Samen zullen we de wereld laten zien dat rechtvaardigheid zal zegevieren."



De rechtszaak tegen Tilburger Aydin C. start op 25 januari in Amsterdam. Er zijn 8 dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak.



